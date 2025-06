Juventus, Ravanelli se la prende con Vlahovic: “Ha troppo ego, non può rimproverare Yildiz. È sempre nervoso”

Quella della Juventus contro il Manchester City è stata una vera e propria disfatta. I bianconeri sono stati travolti dagli inglesi nell'ultima partita del girone G del Mondiale per Club, sono sì passati agli ottavi di finale ma solo da secondi e se la vedranno ora con il Real Madrid. I cinque goal incassati da Haaland e compagni hanno aperto il processo alla Continassa e tra gli ‘imputati’ c’è il solito Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è stato criticato da Fabrizio Ravanelli, ex bomber juventino e ora opinionista per Mediaset.

LA RETE – "Vlahovic ha fatto veramente un bel goal, bisogna riconoscere lo smarcamento e come ha angolato, la scelta tecnica con questo piatto interno che ha messo sul secondo palo. Ha fatto un bel goal ma la prestazione è stata insufficiente. Lo vedo sempre nervoso", ha detto.

LA CRITICA – Penna Bianca ha voluto sottolineare proprio questo aspetto caratteriale dell’ex Fiorentina che spesso appare agitato in campo e che, nella partita di Orlando, ha anche rimproverato Yildiz in un paio di situazioni di gioco. "Non è carino vedere un giocatore rimproverare un suo compagno, come ha fatto in un paio di frangenti con Yildiz. Forse ha un po' troppo ego. Credo che quando giochi con dei giocatori fortissimi tu ti debba servire di loro per fare grandi prestazioni. Yildiz è un valore aggiunto e averlo in squadra con te è qualcosa di incredibile".

POCA DIFESA – Quanto alla Juve nel suo complesso, Ravanelli ha aggiunto: "Nelle prime due uscite la Juve aveva trovato due avversarie non all'altezza. Questa sera ha mostrato grosse difficoltà tecniche, tattiche e fisiche. È una Juve da rivedere, con grosse lacune a livello difensivo. Sono stati sbagliati posizionamenti e scalate".