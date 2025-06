Juventus, rebus allenatore: Tudor sempre più vicino alla conferma, in quota spunta Zidane

Dopo aver visto sfumare gli obiettivi Antonio Conte - rimasto al Napoli - e Gian Piero Gasperini - in procinto di passare alla Roma - la Juventus continua la ricerca dell'allenatore per la prossima stagione.

La conferma di Igor Tudor si gioca a 1,50, in calo rispetto ai 2 dell'ultima rilevazione. Quote in diminuzione, da 9 a 5, anche per l'arrivo a Torino di un grande ex calciatore bianconero, Zinedine Zidane, con Roberto Mancini che insegue a 6. Più staccati, in lavagna rispettivamente a 7,50 e 8, altri due allenatori con un passato in campo con la maglia della Juventus, Stefano Pioli e Raffaele Palladino.