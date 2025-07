Juventus, se salta Thiago Motta come traghettatore c'è anche Brambilla. Tutti i nomi forti per il futuro

La pesante sconfitta della Juventus in casa contro l'Atalanta, un 4-0 interno che i bianconeri non subivano del 1967 (con il Torino), rimette a serio rischio la panchina di Thiago Motta. La boccata di ossigeno che era arrivata con la vittoria per 2-0 con il Verona non è bastata all'allenatore italo-brasiliano, che ha fatto di nuovo marcia indietro per tornare alla situazione che aveva fatto seguito all'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli. Motta ora è sotto osservazione da parte della proprietà e da parte del ds Cristiano Giuntoli, e la sua posizione è tutt'altro che salda. Alla Continassa sono in corso riflessioni che, a meno di clamorose sorprese nelle prossime ore, dovrebbero portare alla conferma di Motta almeno fino alla trasferta di domenica sul campo della Fiorentina. Poi, in caso di ennesima sconfitta, e con la pausa per le nazionali a disposizione, qualsiasi scenario sarebbe possibile.

IL TRAGHETTATORE - Nel caso in cui Motta, che ha un contratto con la Juventus fino al giugno del 2027, dovesse essere esonerato durante questa stagione, la società dovrebbe scegliere un traghettatore in grado di portare la squadra fino al termine della stagione (compreso eventualmente il Mondiale per club), per poi scegliere un nuovo allenatore a cui affidare la panchina da luglio in poi. Per quanto riguarda il profilo del 'traghettatore', il nome che circola con più insistenza al momento è quello di Igor Tudor, ex giocatore della Juventus ed ex membro dello staff di Andrea Pirlo nella stagione 2020-21. Il croato, dopo la fine della sua breve esperienza con la Lazio, è senza squadra. Come alternativa, sarebbe da tenere d'occhio anche il profilo di Massimo Brambilla, attuale allenatore della Juventus Next Gen. Brambilla aveva lasciato la Juventus Nex Gen al termine della stagione 2023-24, per approdare al Foggia, club dal quale è stato esonerato, per poi fare ritorno alla Juventus Next Gen in seguito all'esonero di Paolo Montero.

I NOMI FORTI PER IL FUTURO - Se invece Motta dovesse superare questa fase e condurre la Juventus fino al termine della stagione, a quel punto per lui diventerebbe fondamentale il raggiungimento del traguardo minimo del quarto posto in campionato, con la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. E' palese che, in caso di mancato raggiungimento di questo traguardo, l'ex allenatore d Spezia e Bologna sarebbe messo alla porta. In quel caso, la Juventus potrebbe scegliere di andare sul sicuro, affidandosi a profili come Antonio Conte o Gian Piero Gasperini, oppure optare per una nuova scommessa, puntando su una figura come quella di Roberto De Zerbi. I primi due sono sotto contratto rispettivamente con il Napoli fino al giugno del 2027 e con l'Atalanta fino al giugno del 2026. Ma entrambi non direbbero di no a un'eventuale chiamata della Juventus. Lo stesso vale per De Zerbi, legato al Marsiglia da un contratto valido fino al 30 giugno del 2027. Ad oggi, sono questi tre i principali candidati a raccogliere l'eredità di Thiago Motta a partire dal 2025-26, senza escludere del tutto altri nomi, in un'ampia gamma che va da Xavi a Didier Deschamps.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui