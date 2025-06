Juventus, rinnovo Rabiot: Giuntoli incontra la mamma, lui prende tempo. C'è il Bayern

Il tempo scorre, l'Europeo si avvicina (mancano 45 giorni) e Adrien Rabiot si appresta a viverlo con la Francia. Ma ancora manca una decisione sul suo futuro: giocherà ancora con la Juventus la prossima stagione o si lancerà in una nuova avventura?

La deadline l'ha fissata lo stesso centrocampista classe 1995, se sarà rinnovo o meno con i bianconeri lo dirà entro l'inizio di EURO 2024 per potersi poi concentrare sulla nazionale di Deschamps. Ad oggi, però, regna ancora grande incertezza su quale sarà questa fatidica decisione.

NUOVO INCONTRO - Cristiano Giuntoli continua a lavorare e nonostante gli ultimi tentativi a vuoto tiene vivi i contatti con mamma Veronique, che cura gli interessi del figlio calciatore. L'ultimo incontro, riferisce La Gazzetta dello Sport, è avvenuto sabato a margine della sfida tra la squadra di Massimiliano Allegri e il Milan. la Juve non ha ancora presentato una vera e propria offerta per il prolungamento, il primo passo dovrà essere del giocatore e finché da Rabiot non arriverà la formale apertura alla permanenza a Torino la trattativa resta in stand-by.

LA SITUAZIONE E L'INSIDIA BAYERN - Adrien, in passato, ha spesso rivelato il desiderio di cimentarsi prima o poi in Premier League. Nonostante ciò, la scorsa estate ha scelto di restare firmando per un altro anno con la Vecchia Signora e ottenendo un piccolo aumento. Ripetere l'operazione sulle stesse basi (ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione) per più stagioni sarà però estremamente complicato per la Juventus. Rabiot non si accontenta di un annuale e vuole un accordo più lungo, per renderlo possibile servirebbe un piccolo sacrificio da parte del centrocampista stesso. Ragionamenti che proseguono mentre la trattativa resta congelata e sullo sfondo si stagliano insidie. Tra le pretendenti internazionali, evidenzia la Gazzetta, attenzione al Bayern Monaco, da tempo attento alla situazione di Rabiot.