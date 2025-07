Juventus, riporta a casa Pintus: la crisi del Real Madrid offre lo spiraglio, il re dei preparatori come colpo di mercato

Antonio Pintus, torinese classe 1962, è il re dei preparatori atletici nel calcio, a livello mondiale, tanto da essere considerato uno dei segreti delle vittorie del Real Madrid negli ultimi anni, sia con Zinedine Zidane che con Carlo Ancelotti in panchina.

IL FUORICLASSE DEL REAL MADRID - Florentino Perez, presidente dei Blancos, stravede per Pintus e lo considera un punto di forza. Ma la crisi in atto al Real Madrid, e il possibile cambio in panchina durante la prossima estate, fanno pensare che al Bernabeu sia tempo di cambiamenti: "Ancelotti vicino all'addio, nel Real Madrid nessuno è intoccabile", scrive oggi Enrico Currò su Repubblica. E il mood dei giornali di Madrid è identico. Se quindi c'è uno spiraglio per provare a strappare Pintus al Real Madrid è proprio adesso. Impresa ardua, perché difficilmente Florentino se lo farà sfuggire, e probabilmente lo metterà al servizio anche del prossimo allenatore delle Merengues (Xabi Alonso?), ma impresa non impossibile.

LA JUVENTUS E GLI INFORTUNI - La Juventus arriva da stagioni nelle quali è stata falcidiata da tanti infortuni muscolari, oltre a quelli traumatici nei quali il 'responsabile' è il destino. Sia nell'ultima fase di Max Allegri, che nel periodo di Thiago Motta, la media degli infortuni muscolari fra i bianconeri è stata superiore a quella della concorrenza, sia in Italia (in riferimento all'Inter in particolare), sia in Europa (ricordiamo la trasferta con l'Aston Villa, con solo 4 giocatori di movimento a disposizione in panchina).

LA CARRIERA - In questo contesto, l'arrivo di un fuoriclasse come Pintus per la Juventus sarebbe equivalente all'acquisto di un grande giocatore. E per Pintus, che si avvia verso la fine di una carriera clamorosa (con 30 titoli all'attivo, fra i quali cinque Champions League), un ritorno alla Juve sarebbe un ritorno a casa, alle origini. Il preparatore torinese infatti ha legato il suo nome alla Juventus in tanti periodi e con allenatori diversi: all'inizio della sua carriera con Giovanni Trapattoni (dal 1991), poi con Marcello Lippi (con la Champions vinta nel 1996, gli Scudetti e le tre finali di fila), e infine con Didier Deschamps. Oltre che alla Juventus e al Real Madrid, Pintus ha lavorato per Chelsea, Monaco, West Ham, Olympique Marsiglia, Palermo, Sunderland e Inter (dove ha vinto lo Scudetto del 2021 con Antonio Conte come allenatore).

