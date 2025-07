Juventus, rischio beffa per Hancko. E c'è un intreccio col Milan per Thiaw

David Hancko e un futuro ancora tutto da scrivere. Il difensore slovacco è diventato grande con il Feyenoord, un marcatore vecchio stampo come pochi in Europa. Merce rara che diventa ancora più di valore sul mercato tanto che per il 27enne la prossima sarà l’estate del grande salto in una big europea.

RISCHIO BEFFA - Fino a qualche settimana fa alla Continassa erano sicuri che Hancko sarebbe diventato juventino a giugno. Gli 007 della Vecchia Signora si sono mossi per diverso tempo sulle tracce dello slovacco, Giuntoli lo stima già dagli anni di Napoli e lo ritiene un rinforzo ideale per la difesa del futuro. David resta in cima alla lista del direttore sportivo bianconero ma i recenti problemi interni, con l’esonero di Thiago Motta, non hanno permesso all’ex direttore sportivo del Napoli di definire in ogni dettaglio gli accordi sia con gli agenti del giocatore che con il Feyenoord che per il suo leader difensivo parte da una richiesta di almeno 25 milioni di euro.

INTRECCIO - Juventus o meno, Hancko sa che i prossimi saranno gli ultimi mesi in quel di Rotterdam. L’ex Fiorentina ha richieste in Premier League e in Bundesliga dove il Bayer Leverkusen ha già avviato i primi contatti per soddisfare la richiesta di un difensore centrale forte fisicamente e di livello alto avanzata da Xabi Alonso. Ed ecco che il destino di Hancko può intrecciarsi con quello del milanista Malick Thiaw: entrambi sono nella lista del tecnico spagnolo. E hanno anche la stessa valutazione…

