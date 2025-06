Juventus, rispuntano Osimhen ed Ederson

La Juventus è volata negli Stati Uniti per il Mondiale per club, ma il mercato dei bianconeri deve ancora decollare veramente. Secondo Sky, nel mirino ci sono due grandi nomi: Osimhen ed Ederson, che nei primi giorni di giugno hanno rifiutato delle ricche offerte da parte del club arabo dell'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi.

OSIMHEN - Già cercato dall'ex dirigente bianconero Cristiano Giuntoli, Victor Osimhen sarebbe il primo obiettivo per l'attacco in caso di addio a Dusan Vlahovic. L'attaccante nigeriano è sotto contratto fino a giugno 2026 con il Napoli, che in quest'ultima stagione lo ha ceduto in prestito al Galatasaray. Lo stesso club turco è al lavoro per cercare di riprenderlo dopo i 37 goal segnati in 41 presenze. Osimhen ha un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno con una clausola rescissoria, valida soltanto per l'estero, da 75 milioni di euro. In caso di una sua mancata cessione entro fine mese, il Napoli ha un'opzione per prolungargli il contratto per un'altra stagione fino a giugno 2027.

EDERSON - A centrocampo interessa il brasiliano dell'Atalanta, Ederson. Un obiettivo più praticabile rispetto agli italiani Sandro Tonali (Newcastle) e Davide Frattesi (Inter). Il classe 1999 ex Salernitana è sotto contratto col club bergamasco fino a giugno 2027: sulle sue tracce c'è anche il Manchester United.