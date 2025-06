Juventus, sale l'ipotesi di un ritorno di Conte: Chiellini primo sponsor

Futuro tutto da decidere. La Juventus ha ancora due obiettivi in questo finale di stagione, centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, fondamentale per le casse societarie, e andare più avanti possibile nella prima edizione del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Per i match di campionato contro Udinese e Venezia e per le sfide oltreoceano ci sarà Tudor in panchina, poi si vedrà. Lo ha fatto intendere senza troppi giri di parole l'a.d. bianconero Maurizio Scanavino: "Tudor ha avuto un impatto molto positivo, sta lavorando molto bene considerando il momento critico e la situazione contingente di una rosa ristretta. Siamo stati chiari fin dall'inizio: faremo insieme sicuramente il mondiale per club, al termine del quale decideremo come proseguire ma al momento siamo molto soddisfatti".

Tudor è uno dei candidati per la panchina della Juventus 2025-26, ma non è l'unico. La lista comprende diversi profili, compreso Antonio Conte, che non sarebbe indifferente di fronte alla possibilità di tornare nella Torino bianconera, dove è stato protagonista da giocatore e da allenatore. L'attuale guida del Napoli, che lasciò la Juve nel 2014, è stato l'unico tecnico dal dopoguerra ad aver vinto tre campionati consecutivi, di cui l’ultimo con il record di 102 punti, mettendo in bacheca anche due Supercoppe italiane. In totale ha guidato la Juventus in panchina per 151 partite, con 102 vittorie, 34 pareggi e sole 15 sconfitte.

Con il Napoli ancora in corsa per lo Scudetto e la Juventus in lotta per il quarto posto nessuno si sbilancia, ma qualche chiacchierata è già stata fatta. Come riporta La Gazzetta dello Sport il principale sponsor per il ritorno di Conte in bianconero è Giorgio Chiellini, rientrato in società l'anno scorso dopo anni formativi negli Stati Uniti a Los Angeles. L'ex difensore lo conosce bene, sa che è la persona giusta per riportare in alto un club che negli ultimi anni ha vissuto sulle montagne russe, tra vicende societarie complicate e risultati scadenti sul campo. Insieme a Conte potrebbe tornare Antonio Pintus, attuale preparatore del Real Madrid, per il quale la Juventus si è già mossa.

Al momento siamo ancora nella sfera delle ipotesi, tutto sarà più chiaro dopo la fine del campionato. Conte ora ha la testa sul campo, al Parma e al Cagliari, che dividono il Napoli dal quarto scudetto della sua storia, poi penserà al futuro. Il suo contratto scade tra un anno, nel 2027 (ha un ingaggio da 6 milioni di euro più bonus), ma le parole dopo il successo di Monza hanno aperto la porta a un addio: "Chi prende Conte deve lottare per vincere lo Scudetto, non basta la Champions. Non sono stupido, se non ci sono i mezzi necessari per fare questo, posso fare da garante ma non basta". L'ex tecnico di Inter e Chelsea parlerà con De Laurentiis, con il quale c'è stima e rispetto, poi prenderà la sua decisione. Solo se rescinderà e andrà via la Juventus farà la sua mossa.