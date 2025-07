Juventus, sale Mancini: Gasperini, mossa Roma

Thiago Motta si gioca la conferma sulla panchina della Juventus in queste ultime 10 giornate di campionato, a partire dalla prossima trasferta di domenica a Firenze.

Tra i possibili traghettatori per il finale di questa stagione, come eventuale soluzione interna Francesco Magnanelli della Primavera bianconera è in vantaggio su Massimo Brambilla della Next Gen.

Tuttosport scrive che ci sono già stati dei contatti in fase molto avanzata tra la Juventus e Roberto Mancini, libero dopo l'esperienza alla guida della nazionale dell'Arabia Saudita.

L'ex ct dell'Italia viene dato in pole position davanti a Gian Piero Gasperini, con il quale non ci sono stati contatti diretti. Sempre secondo Tuttosport, l'allenatore dell'Atalanta si sta avvicinando sempre più alla Roma per il dopo Ranieri. Tanto che i suoi rappresentanti hanno intrattenuto, anche recentemente, dialoghi con il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi. Con il quale si sarebbe già discusso di mercato: attenti al centrocampista ghanese del Cercle Bruges, Abu Francis (classe 2001).

Le piste alternative per la panchina della Juventus portano a Stefano Pioli, Xavi, Igor Tudor e Antonio Conte (Napoli).