Juventus, rivoluzione in attacco: da Sesko e Hojlund ai profili alla Abraham, tutti gli obiettivi

Una rivoluzione ci sarà, ma con ogni probabilità sarà relegata a un reparto. Ossia l'attacco. Ecco: dimenticate un'estate tranquilla in casa Juve, sebbene solitamente non lo sia mai. Però, sì, stavolta può esserlo nella qualità e non nella quantità di colpi. L'obiettivo, del resto, è uno di quelli che non si può fallire. Un po' come guadagnare questa stagione l'accesso alla prossima Champions League: è determinante. Pure per sognare in grande.

I SOGNI - Si scrive, si legge, si capisce: il sogno più grande della Juventus per la prossima estate è Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, ancora di proprietà del Napoli, potrebbe far partire il valzer di punte pronto a coinvolgere pure Dusan Vlahovic. Sta tutto qui, il nodo. O comunque tanto, sì. L'obiettivo dei bianconeri è cedere DV9 dopo il Mondiale per Club, facendo così scattare l'acquisto del nuovo centravanti da luglio in poi, provando a strapparlo il prima possibile. Su Osimhen, nello specifico: il Napoli sparerà una cifra alta e la preferenza di De Laurentiis va verso la cessione all'estero. Per la Juve è totalmente in salita.

PIU' CONCRETI -Ci sono i preferiti e ci sono i piani B. La sensazione è che la Juve si stia mettendo alla ricerca di un attaccante basandosi pure sui possibili incastri, che favoriranno o renderanno più complicato l'arrivo di qualcuno. Si va da nomi più altisonanti e progettuali come Sesko, al mercato degli scontenti di lusso, come Zirkzee (più difficile) oppure Hojlund (più semplice). Attenzione pure ai nomi in Italia: Lucca è sempre piaciuto, così come Retegui e Scamacca.

DUE COLPI - Ma si parlava di rivoluzione, appunto. Detto che molto - anzi: tutto - dipenderà dalla prossima guida tecnica, la Juve deve acquistare ben due attaccanti, considerando che ad andare via saranno con ogni probabilità sia Vlahovic che Arek Milik. Toccherà allora prendere un numero nove differente, poco ingombrante, comunque utile. Tammy Abraham era stato sondato nella scorsa stagione, capiremo quale sarà la situazione. Pure Jovic interessava. Non necessariamente saranno questi, ma l'identikit non si discosterà. Il 9 di scorta è fondamentale, e quest'anno l'ha chiarito fino in fondo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui