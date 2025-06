Juventus, Savona fuori per infortunio contro il Manchester City: dentro Gatti

Problema alla caviglia sinistra per Savona durante Juventus-Manchester City. Il difensore della bianconero, dopo un contrasto con Haaland, è stato costretto a chiedere il cambio al 60' dell'ultima partita del girone del Mondiale per Club.

Una brutta tegola per Igor Tudor, che ha dovuto inserire Federico Gatti, che perde uno dei titolari di questa competizione. Pessima notizia per i bianconeri in vista dell'ottavo di finale.