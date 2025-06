Juventus, Savona rinnova: ecco i termini dell'accordo

Nicolò Savona e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del difensore classe 2003 con un passato tra formazione Primavera, Under 17 e Next Gen. Come riporta IlBianconero.com, Savona infatti prolungherà il suo legame con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2030. L'entourage del difensore e la società bianconera hanno siglato questo accordo e l'ufficialità potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore.

LA CARRIERA DI SAVONA -Savona ha esordito con la Juventus in Serie A il 26 agosto 2024 quando Thiago Motta ha scelto di impiegarlo da titolare nel corso della sfida contro il Verona. Savona è nato ad Aosta il 19 marzo del 2003, veste i colori bianconeri praticamente da sempre. Approdato nelle giovanili della Juventus quando aveva solo 8 anni, da lì ha iniziato tutta la trafila che lo ha portato fino in prima squadra. Per lui una sola annata lontano dalla sua Juve: quella 2020-2021 quando si è trasferito in prestito alla SPAL, società che gli ha garantito la possibilità di ritagliarsi maggiore spazio nella sua Primavera. Nel 2021 la firma sul primo contratto da professionista. Ora pronto un nuovo contatto, fino al 2030.

Savona, i numeri in Serie A

Partite giocate: 28

Goal: 2

Assist: 1

Ammonizioni: 5