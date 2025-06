Juventus, Scanavino: "Incrementata sostenibilità nonostante i risultati. Comolli preso per migliorarli"

Nel giorno in cui la Juventus inaugura il suo nuovo ciclo e in cui il direttore generale Damien Comolli si è presentato alla stampa, in conferenza si è presentato anche l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, ormai da due anni alla guida del club insieme al presidente Ferrero. Questo il suo intervento in cui ha parlato anche di un nuovo innesto in società.

NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE - "Si unisce a noi Deleghej sulla parte sportiva e commerciale. Una figura importante che rafforzerà il club per gli obiettivi della prossima stagione e anche oltre".

SOSTENIBILITÀ - "Abbiamo fatto passi avanti sull'aspetto della sostenibilità, nonostante l'uscita prematura da competizioni importanti e con impatti economici significativi".

COMOLLI E CHIELLINI - "In quest'ottica si inserisce l'arrivo di Damien Comolli, coadiuvato da Giorgio Chiellini per andare a mettere un focus più importante e incrementare le performance sportive sul campo".