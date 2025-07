Juventus, scelto il nuovo direttore tecnico: è Francois Modesto, ex Monza

La scelta di Comolli per il ruolo di dirigente ricade su un altro francese, ex Monza.

Laha finalmente scelto il nuovo: si tratta di Francois, dirigentescelto dal direttore generale Damien, dopo un’attenta valutazione che negli ultimi giorni ha riguardato altri due profili, ex juventini entrambi:, ovvero Javierche ha lavorato con Igor Tudor a Marsiglia, e Marcoattuale uomo mercato del Genoa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si tratterà di una figura che si avvicini anche al capo scout, un ruolo ibrido, coordinato totalmente dal dg.

CHI E' MODESTO - Modesto al Monza ha lavorato anche con il supporto dei dati e questo aspetto per Comolli è fondamentale per sviluppare al meglio il suo nuovo ciclo juventino. Classe 1978, francese originario di Bastia, conosce bene l’Italia anche da calciatore per aver indossato la maglia del Cagliari tra A e B a cavallo del 2000. Per quanto riguarda il ruolo di dirigente, ha iniziato all’Olympiakos, in Grecia e da collaboratore sul mercato del gruppo Marinakis, che oltre al club del Pireo comprende anche il Nottingham Forest, in Premier League.

PIU' AVANTI IL DS - Ultimamente era stato accostato anche a Roma e Milan, ma inizierà invece il nuovo corso bianconero, con il raduno fissato al 24 luglio alla Continassa. Il nuovo direttore sportivo invece arriverà più avanti, probabilmente dopo il mercato.