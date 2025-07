Juventus: se Motta salta, anche Giuntoli rischia. Il nuovo allenatore potrebbe non sceglierlo lui

Dopo la serata della vergogna con l'Empoli, la Juventus è scesa in campo per confermare la sua fiducia a Thiago Motta, con le parole del Managing Director Football, Cristiano Giuntoli: "Motta non è in discussione. La società è responsabile nei confronti di proprietà e tifosi". Da qui al termine della stagione, sia l'allenatore che la squadra non hanno più alibi: l'obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League andrà centrato senza se e senza ma. Pena, la messa in discussione del progetto avviato un anno fa, quando con la fine del rapporto con Massimiliano Allegri venne dato un taglio netto con il passato, proseguito poi con l'addio di Danilo.

MOTTA RISCHIA - Oggi Motta non rischia un esonero immediato, anche se le prossime partite non dovessero andare bene, ma a fine stagione andrà fatto un bilancio, in primis da parte di Giuntoli e in ultima analisi da parte della proprietà. E non è escluso che, per l'allenatore italo-brasiliano, possa anche non bastare la qualificazione alla prossima Champions League per essere confermato sulla panchina della Juventus. Già dalle ore successive all'eliminazione dalla Coppa Italia, e nonostante le parole di Giuntoli, si sono intensificati i rumors sugli eventuali possibili successori di Motta, in un novero di nomi che va da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini, da Igor Tudor a Roberto De Zerbi.

IL TICKET GIUNTOLI-MOTTA - Quel che è certo, se mai Motta dovesse essere allontanato dalla Juventus a fine stagione, è che il giudizio sul suo operato non potrebbe essere slegato da quello su Giuntoli. Giuntoli è il ds che ha voluto fortemente Motta e che è stato l'artefice principale dell'addio di Allegri, Giuntoli è il dirigente che ha costruito la rosa della Juventus attuale, con le sue scelte e con l'avallo delle preferenze di Motta. Quello fra Giuntoli e Motta è un ticket difficilmente scindibile. Detto questo, ci può stare, e l'abbiamo visto tante volte nella storia e nella cronaca del calcio, che un dirigente possa tornare sui suoi passi, e che possa cambiare idea su un allenatore col quale pensava di portare avanti un progetto più lungo.

CHI SCEGLIE L'ALLENATORE? - A quel punto, però, la palla sarebbe nelle mani della proprietà, che potrebbe anche assumersi 'in prima persona' (e ci riferiamo a John Elkann) la responsabilità sulla scelta del nome del nuovo allenatore, lasciando a Giuntoli la gestione del mercato. E in questo senso, come scriviamo da tempo, emergerebbe con ancora più evidenza la necessità, per un club come la Juventus, di inserire altri dirigenti 'di calcio' da affiancare a Giuntoli. Perché l'ad Maurizio Scanavino e il presidente Gianluca Ferrero saranno anche ottimi professionisti nei loro settori di competenza, ma uomini di calcio non sono.

