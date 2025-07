Juventus, senza Yildiz non crolla il mondo. Tre soluzioni per Tudor, occhio al ruolo di McKennie

Senza Yildiz non crolla il mondo. E' questo, che almeno inizialmente, Igor Tudor dirà alla sua squadra. Sia perché la Juventus non può affidarsi (solo) a un ragazzo di vent'anni, sia perché le opzioni ci sono, e quelle che non c'erano contro il Monza - vedi Vlahovic - potrebbero pure rientrare. Certo, la speranza è che non ci siano altri intoppi e altri imprevisti da gestire, perché quelli la Juve fatica proprio a maneggiarli, a dargli una dimensione. Carte alla mano, però, la squadra di Tudor non resta orfana di soluzioni. Ne ha addirittura in abbondanza, in questo 3-4-2-1 che no, non cambierà.

LA PIU' PROBABILE - Partiamo allora dalla situazione più probabile: considerato il possibile - ma non scontato - rientro di Koopmeiners, e però dalla panchina, l'idea per Bologna può essere ritrovare McKennie esterno a destra con Cambiaso sul lato opposto, sulla trequarti invece nuovamente Nico Gonzalez e Kolo Muani a supporto di Dusan Vlahovic, lì davanti. Di fatto, si tratterebbe soltanto di spostare il francese a ridosso della punta, con il rientro di Vlahovic da titolare nella sfida clou e decisiva con il Bologna. Si ripartirà da qui, considerando che non si tratta dell'unica situazione percorribile.

SE NON TORNA DUSAN - Il dubbio su Vlahovic però resta: il problema fisico rischia di tenerlo fuori pure per Bologna e soltanto i primi giorni della settimana daranno un'indicazione più precisa sul suo rientro. Non dovesse farcela, giocherebbe evidentemente Kolo Muani centravanti, con la possibilità di vedere un 3-5-2 più accorto, con McKennie come opzione centrale e libertà di svariare nella zona in cui solitamente gioca Yildiz. Sul lato opposto, riecco Nico Gonzalez, con Timothy Weah (stavolta) a giocare a tutta fascia sulla destra e Cambiaso dall'altra parte.

OPZIONE CONCEICAO - Manca qualcuno? Sì, eccome. Tra le opzioni più importanti, per la Juve, c'è inoltre Francisco Conceicao: fuori con il Monza, per Bologna potrebbe sostituire Yildiz in tutto, meno che nella zona di campo in cui ha maggiore possibilità di incidere. Certo, Nico Gonzalez è interscambiabile, ma la posizione in cui si trova oggi, da seconda punta che parte a destra, è quella in cui ha performato meglio. Perciò non è così semplice, e nemmeno così scontato, che Tudor voglia privarsi dell'estro dell'argentino e del suo gioco "a rientrare". Morale della favola, considerata pure la portata dell'avversario, o forse soprattutto quella, dimenticate una Juventus super offensiva al Dall'Ara.