Juventus, serve la svolta: Motta cambia modulo, Giuntoli organizza colloqui individuali

Nonostante le parole di Cristiano Giuntoli ("Supereremo i problemi tutti uniti, allenatore compreso") la situazione legata al futuro di Thiago Motta è da monitorare costantemente. La posizione dell'allenatore sulla panchina della Juventus è sempre più in bilico, dopo lo 0-3 in casa della Fiorentina nell'ultima giornata di campionato è stata confermata la fiducia al tecnico ma se i risultati dovessero continuare a non arrivare non è esclusa una decisione a sorpresa da parte della società prima della fine della stagione.

NUOVO MODULO - Serve una svolta per invertire la rotta, Motta in questi giorni cercherà nuove soluzioni e la società si aspetta un colpo di genio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra le idee dell'allenatore c'è anche un cambio di modulo col passaggio alla difesa a tre o presentandosi con un 4-3-3. Lì davanti Kolo Muani ha difficoltà perché troppo isolato, metterli vicino un'altra punta può essere la soluzione per fargli ritrovare quella continuità che aveva fatto vedere appena arrivato. L'alternativa è il tridente con Yildiz o Gonzalez dietro a due punte.

COME LAVORARE SULL'ASPETTO MENTALE - Per ritrovare un po' di serenità bisognerà lavorare anche sull'aspetto mentale, sul quale interverrà direttamente Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo organizzerà colloqui individuali con i singoli giocatori, iniziando con chi ha un ruolo centrale nello spogliatoio. Verrà chiesto a tutti - e a loro in particolare - il massimo sforzo per centrale il quarto posto, un obiettivo da non fallire per provare a salvare parzialmente questa stagione. Anche in caso di qualificazione alla prossima Champions, comunque, la conferma di Motta non è scontata.