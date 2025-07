La Juventus è sempre alla ricerca di un difensore centrale in vista della prossima finestra di mercato invernale. Una sessione che viene perfettamente definita di riparazione e che servirà a Cristiano Giuntoli e alla squadra mercato bianconera per ridefinire gli equilibri della propria retroguardia e per fornire una nuova alternativa difensiva a Thiago Motta, viste che le assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal si prolungheranno per tutto il corso della stagione a causa dei rispettivi infortuni.

Da David Hancko, classe ‘97 del Feyenoord, ad Antonio Silva (centrale 2003 del Benfica), la Vecchia Signora sta studiando chi possa essere il profilo ideale per rinforzare il pacchetto difensivo e c’è una pista che, nel corso delle ultime settimane, sta prendendo sempre più piede, complice anche una sintonia già mostrata nel corso dell’estate con l’affare che ha portato Pierre Kalulu a vestire la maglia bianconera.

IDEA TOMORI – L’asse Milano-Torino può tornare vivo grazie a Fikayo Tomori. Tra i profili sondati per rinforzare il comparto arretrato bianconero, infatti, nelle ultime ore, come riportato da Tuttosport, starebbe prendendo decisamente quota la candidatura del difensore inglese di proprietà del Milan. Il classe 1997 è ormai scivolato indietro nelle gerarchie di Fonseca, superato dalla coppia centrale Thiaw-Gabbia e ha disputato, in Serie A, solamente 13’ dal 19 ottobre a oggi, suddivisi nei 2 minuti contro l’Udinese, i 9 nella trasferta di Cagliari e nuovamente i 2 nell’ultima sfida di Verona.

Un minutaggio estremamente basso per uno dei pilastri dell’ultima vittoria dello Scudetto del Milan, targato 2022. In questi ultimi due mesi, sono solamente tre le partite disputate da titolare al giocatore arrivato dal Chelsea per 35 milioni di euro: tutte in Champions League, contro Club Bruges, Real Madrid e Slovan Bratislava, ma anche in Europa la titolarità sembra andata persa, vista la panchina di San Siro contro Stella Rossa e la sciocca ammonizione presa per proteste che gli farà saltare il prossimo incontro con il Girona.

INCONTRO IN ARABIA – Seppur legato da un contratto da 3,5 milioni di euro netti annui sino al 30 giugno 2027, l’indiscrezione è che Tomori possa lasciare il Milan già a partire da gennaio. Una possibilità che la Juventus sta monitorando, seppur la pista sia complessa. Il gradimento bianconero è totale e, nei pensieri della dirigenza di Madama, si può riaprire lo scenario visto con Kalulu, ipotizzando una nuova operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che andrà concordato, in caso, con i vertici rossoneri, che hanno già visto una propria pedina rilanciarsi in quel di Torino.

Una buona occasione per discuterne può essere la prossima semifinale di Supercoppa Italiana, che si svolgerà in Arabia Saudita. Come rivelato da Tuttosport, l’incontro tra il CFO bianconero Cristiano Giuntoli e il duo della dirigenza meneghina composta dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e dal senior advisor della proprietà RedBird Zlatan Ibrahimovic può avvenire proprio in occasione di tale sfida, datata 3 gennaio 2025. Potrebbe essere proprio quello il contesto ideale per sviluppare una traccia di mercato da seguire con estrema attenzione.