La Juventus si avvicina all'attaccante canadese Jonathan David: la trattativa procede spedita e l'accordo con il giocatore è a un passo

La Juventus si avvicina aJonathan David. Come riferisce Fabrizio Romano, nelle ultime ore la dirigenza del club bianconero ha accelerato per l'arrivo dell'attaccante canadese, tanto da essere molto vicina a un accordo con il bomber classe 2000 che si svincola a parametro zero dai francesi del Lille, dove nell'ultima stagione ha segnato 25 goal in 49 presenze.

Ricordiamo che, come rivelato negli scorsi giorni, l'attaccante ha già espresso il proprio gradimento nei confronti della Vecchia Signorae adesso le parti stanno cercando di trovare un accordo totale per arrivare alla fatidica fumata bianca nel breve termine. La trattativa procede, quindi, spedita con i bianconeri che sperano presto di ottenere il via libera definitivo per mettere a segno un grande colpo e regalare a Igor Tudor il tanto richiesto attaccante.

Negli scorsi giorni vi avevamo già raccontato di un accordo

di massima con il club bianconero sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno più altri 2 milioni di bonus. Mancano, però, ancora alcuni dettagli relativi al contratto e alle commissioni, ed è proprio su questi aspetti che le parti stanno lavorando per cercare di arrivare all'accordo definitivo.