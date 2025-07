Una giornata in attesa, e la Juventus che vince due volte: si è sbloccato Lloyd Kelly, il prossimo colpo bianconero. Come raccontato già nella serata di ieri, il difensore inglese aveva raggiunto tutti gli accordi con la Juventus, che aspettava solo l'ok sulle modalità di pagamento. Sì, è arrivato. Al termine di una mattinata oggettivamente convulsa, tra diplomazia e questioni prettamente economiche, solo economiche.

SBLOCCATA - Così fino all'ultimo l'affare è stato bloccato, ma mai in bilico. Ballava una cifra troppo piccola per mettere in pericolo un affare praticamente fatto. E allora, dettagli leggermente ritoccati, sicuramente sistemati in direzione Newcastle. I Magpies hanno dato l'okay al giocatore che in serata è arrivato a Torino.

I DETTAGLI - Confermata la volontà della Juve di procedere con l'impegno d'acquisto. Kelly arriva in bianconero in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di 20 milioni, circa 4 da versare subito e il resto successivamente, quando l'opzione sarà certificata dagli obiettivi prefissati. Un colpo non certo banale per Giuntoli, che fa all in su Kelly.

SUBITO VISITE MEDICHE - Non c'è tempo da perdere vista l'imminente chiusura del mercato invernale: per questo Kelly in serata si è subito recato al J|Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito.