Juventus, si ferma Renato Veiga: le ultime verso il Venezia

Allarme in casa Juventus che si prepara all'ultima partita di campionato, contro il Venezia. Al Penzo potrebbe non esserci Renato Veiga: il difensore di proprietà del Chelsea ha un affaticamento muscolare.

Alla Continassa si sono allenati a parte Federico Gatti, Weston McKennie e Teun Koopmeiners, come nelle ultime sedute. A loro però - e questa è la brutta notizia di oggi per il club - si è aggiunto anche Veiga. Il difensore ha svolto una sessione di allenamento differenziata rispetto al gruppo e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente verso la sfida di domenica sera.

Inutile sottolineare e l'importanza del match e quella dell'ex Chelsea in un reparto già falcidiato dalle assenza. Al Penzo - dove la Juventus si gioca il pass per la qualificazione in Champions League - non ci sarà lo squalificato Pierre Kalulu e ora è a rischio anche il portoghese. Leader difensivo e inseritosi subito alla perfezione nei meccanismi prima di Motta e poi di Tudor, Veiga potrebbe saltare quindi l'ultima sua partita in bianconero, a meno che in estate il club riesca a trattenerlo a Torino.