Juventus, chi rinnova e chi no: le situazioni di McKennie, Gatti e Vlahovic

Si stanno scongelando i rinnovi, e allora è davvero primavera. La Juventus cambia marcia verso il futuro: sarà l'aria di Tudor, sarà che la Champions non sta sfuggendo via - ma va conquistata senza "se" e senza "ma" -, sarà che siamo a metà aprile e allora pure il tempo stringe, in una morsa che può stritolare oppure portare davanti a un bivio. Eh, tocca scegliere. Ed è meglio partire dalle cose in sospeso, per non farlo proprio da zero. In ballo, ci sono i destini di Weston McKennie e Federico Gatti.

SITUAZIONE MCKENNIE - Dell'americano si è discusso su tutto. Con lui pure, forse un po' meno. L'idea della Juve e del giocatore è - per una volta - la stessa: c'è voglia di restare da parte del giocatore, c'è voglia di trattenerlo da parte dei bianconeri. Non a qualsiasi costo, che poi era stato il pomo della discordia pure un anno fa, quando si erano arenate chiacchierate molto approfondite. Ecco: il sentore stavolta è molto diverso, in qualche modo un compromesso si troverà. Ma da parte di Weston deve arrivare una mano tesa, da parte della Juventus c'è già stata. Sì, si parla di questioni economiche.

PER GATTI - Federico Gatti sembrava a un passo dalla firma sull'accordo di prolungamento, e invece è stato tutto rimandato. Non è un segreto che il suo rapporto con Thiago Motta sia stato molto altalenante, i due si erano presi molto bene all'inizio, poi qualcosa è successo, come la decisione del tecnico di revocargli i gradi di capitano conquistati nelle primissime giornate. Gatti ha avuto un piccolo periodo in disparte, poi ha ripreso a macinare gioco, risultati, prestazioni. Fino a diventare uno dei migliori di questa sciagurata annata bianconera. Al momento fuori per infortunio, Gatti aspetta un contatto per riprendere il filo lì dove si era interrotto. C'è il Napoli, su di lui: ha già chiesto informazioni. C'è pure la Premier, eventualmente. Qualcosa si muove.

TETTO MASSIMO - Non ci sarà rinnovo per Dusan Vlahovic: da parte dell'attaccante non c'è mai stata un'apertura a tagliarsi l'ingaggio e semplicemente il taglio sarebbe troppo ingombrante pure da chiedere. L'obiettivo per la Juve è non superare il tetto massimo dei 7 milioni all'anno, cifra che mette in pericolo pure i sogni di mercato per la prossima estate. Servirà un progetto forte per convincere i top players.

