Juventus: Skriniar dice sì, ma non in prestito. PSG su Fagioli

La Juventus cerca un difensore centrale in vista del prossimo mercato di gennaio. Il nome più caldo è quello di Milan Skriniar, 30 anni il prossimo 11 febbraio. Il nazionale slovacco ex Inter è sotto contratto fino a giugno 2028 col Paris Saint-Germain, dove percepisce un ricco stipendio da circa 8 milioni di euro netti a stagione più bonus, ma non sta trovando spazio nella squadra allenata da Luis Enrique. Il calciatore ha già dato l'ok a tornare in Italia, possibilmente non con la formula del prestito secco per sei mesi.

FAGIOLI - Secondo la Gazzetta dello Sport, il PSG è interessato a Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano classe 2001 ha la stessa scadenza contrattuale di Skriniar (2028), però ha un ingaggio molto più basso: 1,5 milioni di euro netti all'anno. I suoi agenti hanno già avuto un primo contatto col Paris Saint-Germain. Sarebbe un sacrificio doloroso perché è un prodotto del settore giovanile, ma garantirebbe un'importante plusvalenza (la Juventus valuta il suo cartellino almeno 25 milioni di euro) può diventare l'asso nella manica di Giuntoli per accelerare la trattativa con i campioni di Francia per il difensore.

KOLO MUANI - Inoltre nei discorsi con il direttore sportivo del PSG, Luis Campos (a sua volta nel mirino dell'Arsenal per il dopo Edu), Giuntoli proverà ad approfondire anche la situazione dell'attaccante francese Randal Kolo Muani (classe 1998 ex Eintracht Francoforte).

