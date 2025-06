Juventus, sorpresa Thiago Motta: McKennie in pole su Thuram e Douglas Luiz, dubbio Weah

, che questa sera (ore 18.45) riceverà allo Stadium ilper la prima giornata di, a due anni di distanza dall'ultima apparizione. Novità che dovrebbero toccare principalmente il reparto di centrocampo, nel quale – secondo quanto raccolto da Sky Sport –, al fianco di Manuel Locatelli.

Una chance importantissima per il calciatore statunitense che, dopo essere stato a lungo nell'elenco degli esuberi durante l'estate a causa delle difficoltà nel raggiungere un accordo col club in merito al rinnovo di contratto. Dopo i 23 minuti collezionati in occasione del match di campionato contro la Roma, valido per la terza giornata, McKennie esordirebbe da titolare sul palcoscenico più importante, quello della Champions League. La sua ultima apparizione nella competizione risale al 25 settembre del 2022, quando i bianconeri uscirono sconfitti per 4-3 sul campo del Benfica, compromettendo le chance di qualificazione agli ottavi di finale.

L'altra soluzione a sorpresa che ha preso corpo nelle ultime ore è quella che conduce all'utilizzo, nel tridente di trequartisti alle spalle di Dusan Vlahovic, dell'altro nazionale statunitense Timothy Weah, alto a destra al posto dell'ex Fiorentina Nico Gonzalez. Il classe 2000, a segno nella prima di campionato contro il Como, è reduce da un problema muscolare che gli ha fatto saltare le due sfide contro Hellas Verona e Roma, rimettendolo agli ordini di Thiago Motta in occasione dell'ultima trasferta di Empoli, nella quale è rimasto in campo per 23 minuti. Al momento la soluzione Gonzalez, al fianco di Koopmeiners e Yildiz, resta comunque quella più calda nell'undici di partenza della Juventus contro il PSV.

