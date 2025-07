Juventus, sostituzioni clamorose di Tudor: la partita di Adzic dura 10 minuti. Il tecnico: "Ho chiesto scusa"

Clamorose le sostituzioni effettuate da Igor Tudor durante la fase finale di Lazio-Juventus: fuori Francisco Conceicao e Vasilije Adzic all'86', e dentro Dusan Vlahovic e Federico Gatti, con i bianconeri in dieci per l'espulsione di Pierre Kalulu al 60'.

Sia Conceicao che Adzic erano a loro volta entrati in campo dalla panchina: Conceicao era entrato al 46' al posto di Nico Gonzalez, mentre Adzic era entrato al 76' al posto di Randal Kolo Muani.

Significativa, al momento di essere sostituito, l'espressione incredula di Adzic, la cui partita è durata 10 minuti.

Dopo il match, intervistato da Dazn, Tudor ha spiegato così questa doppia sostituzione: "Ho tolto due ragazzi e ho chiesto subito scusa, non capita spesso e non mi piace ma serviva per i centimetri e per l'esperienza, ho fatto una scelta per la squadra, particolare, ma la rifarei perché penso sia stata giusta. Si va avanti".

LAZIO-JUVENTUS 1-1

MARCATORI: 51' Kolo Muani (J), 96' Vecino (L)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic (65' Lazzari), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (65' Vecino); Isaksen (53' Pedro), Dele-Bashiru (53' Dia), Zaccagni; Castellanos. All: Baroni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Alberto Costa (79' Douglas Luiz), Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez (46' Conceicao) (86' Gatti), Mckennie; Kolo Muani (76' Adzic) (86' Vlahovic). All: Tudor

ARBITRO: Massa

AMMONITI: Thuram (J), Savona (J), Locatelli (J), Castellanos (L), Pellegrini (L), Guendouzi (L), Vecino (L), Zaccagni (L), McKennie (J)

ESPULSI: Kalulu (J)