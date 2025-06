Juventus, spunta l'idea di un clamoroso ritorno di Bonucci: c'è stato un incontro

C'è aria di rivoluzione tecnica intorno alla Juventus. Non solo le voci circa un eventuale ritorno di Antonio Conte in panchina, non solo i rumors su una sempre più probabile scalata di Giorgio Chiellini all'interno delle gerarchie del club, non solo il tentativo di riportare a Torino, dal Real Madrid, lo storico preparatore atletico Antonio Pintus. Non solo questo, perché Tuttosport rivela l'ipotesi di un altro clamoroso ritorno, quello di Leonardo Bonucci, ex difensore bianconero che ha da poco intrapreso il percorso per diventare allenatore. Un'idea che potrebbe concretizzarsi presto dopo un primo incontro con Cristiano Giuntoli e Giorgio Chiellini.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus potrebbe essere un'opzione sempre più concreta. I bianconeri stanno infatti discutendo di un possibile ruolo come allenatore delle giovanili o all'interno dello staff tecnico della Prima Squadra. Nei giorni scorsi proprio Bonucci e Chiellini si sono incontrati per una cena a Roma in cui è stata discussa proprio questa possibilità .

E il rapporto con Conte come sarebbe? Il rapporto tra Antonio Conte e Leonardo Bonucci è più che mai buono, si legge su Tuttosport. L'ex difensore ha infatti dichiarato in più occasioni di volersi ispirarare proprio all'allenatore leccese per il suo percorso in panchina: "Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori, se devo dirne due sono Conte e Mancini. Conte lo riconosco più vicino a me per come è incandescente, passionale e viscerale. Mancini invece con la sua calma entrava nel momento giusto e con le parole giuste senza essere aggressivo. Tutti e due tatticamente mi hanno insegnato tanto, sono loro che prenderò come riferimento".Â

Proprio Conte aveva provato a convincere Bonucci a seguirlo nella sua avventura al Napoli appena un anno fa, come rivelato dall'ex difensore: "In estate ci siamo parlati, io ero interessato alle sue nuove idee e lui si confronta spesso con me, mi ha chiesto anche le mie intenzioni. Uomo nello staff? C’è stata questa possibilità , ma non ero pronto, l’ho ringraziato e avevo bisogno di staccare dopo un anno difficile con 6 mesi duri in Germania e poi in Turchia, ero provato". L'ultima novità riguarderebbe, poi, anche il ritorno di Andrea Barzagli per riformare la BBC, che tanto ha vinto in campo, anche fuori. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe pensando di affidare una squadra del vivaio. Reduce dall'esperienza nello staff di Maurizio Sarri nella stagione 2019/20, per Barzagli potrebbe essere arrivato il momento per diventare un allenatore delle giovanili. Con i bianconeri che sarebbero pronti ad accoglierlo per formare, con Chiellini in dirigenza e Bonucci magari nello staff della prima squadra, di nuovo la linea fondante del ciclo iniziato nel 2011 con Antonio Conte in panchina.