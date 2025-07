Juventus, stop Conceiçao nel riscaldamento: lascia il campo in lacrime, la prima diagnosi

Francisco Conceiçao era stato annunciato come titolare nella semifinale di Supercoppa Italiana, da giocare contro il Milan allenato da suo padre Sergio, ma ha accusato un problema durante il riscaldamento: al suo posto Thiago Motta schiera il numero 10 turco Kenan Yildiz.



Conceiçao senior era stato più volte stuzzicato in conferenza, ma non aveva fatto filtrare alcuna emozione assicurando che sarebbe stato lo stesso anche per il figlio;Ironia della sorte,con un bel destro da dentro l'area dopo 20' nel primo tempo.

LE CONDIZIONI - Secondo le prime informazioni che filtrano dall'Arabia, per l'esterno offensivo portoghese si tratta di un piccolo problema flessore gamba destra, da rivalutare in vista della prossima gara di campionato contro l'Atalanta. "Lo valuteremo, è un giocatore importante per noi. Ha avuto un fastidio. Sarebbe stato importante avere sia lui sia Kenan, per mantenere intensità nei 90 minuti", ha detto Thiago Motta dopo la sconfitta maturata col Milan.

