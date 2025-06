Juventus su Balerdi, una contropartita per il Marsiglia oltre a Renato Veiga

La Juventus cerca un difensore centrale sul mercato. Nel mirino c'è l'argentino del Marsiglia, Leonardo Balerdi (classe 1999 ex Boca Juniors e Borussia Dortmund). Non sarà facile riuscire a strapparlo alla squadra francese allenata dall'italiano Roberto De Zerbi, che si è qualificata alla prossima Champions League ed è forte di un contratto fino a giugno 2028.

I dirigenti bianconeri ci provano offrendo come contropartita tecnica un esterno d'attacco tra il belga Samuel Mbangula (classe 2004) e l'argentino Nico Gonzalez (classe 1998 ex Fiorentina).

A sua volta l'OM sta cercando un difensore centrale. In questo senso nel mirino della squadra di De Zerbi ci sono Facundo Medina del Lens (connazionale e coetaneo di Balerdi) e l'inglese CJ Egan-Riley (classe 2003) in scadenza di contratto col Burnley in alternativa al portoghese Renato Veiga (classe 2003 ex Basilea), rientrato al Chelsea dalla Juventus per fine prestito ma fuori dal progetto dell'allenatore Enzo Maresca, che non lo ha convocato per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.