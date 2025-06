Juventus su Casadei: nuovi interessamenti dall'Italia per l'ex Inter

Nel Chelsea dei giovani Cesare Casadei trova spazio soltanto nelle coppe. Questa stagione il centrocampista italiano non è ancora sceso in campo in Premier League, con Enzo Maresca che lo ha portato in panchina solo due volte (senza farlo entrare) su 14 giornate di campionato. Invece l'allenatore italiano lo ha schierato una volta in coppa di lega inglese e in tutte le 4 giornate di Conference League per un totale di 334 minuti giocati. Espulso per doppia ammonizione sul campo dell'Heidenheim in Germania, Casadei non potrà partecipare per squalifica alla prossima trasferta europea contro l'Astana in Kazakistan.

Arrivato dall'Inter per 15 milioni di euro più bonus nel mercato estivo del 2022 (quando Romelu Lukaku tornò a Milano in prestito annuale), Casadei è sotto contratto col Chelsea fino a giugno 2028. La scorsa estate ha deciso di restare a Londra nonostante gli interessamenti di Fiorentina e Torino, ma ora potrebbe cambiare idea in vista del prossimo gennaio. Quando diverse squadre di Serie A proveranno a riportarlo in Italia: la Juventus su tutte, ma i bianconeri non sono gli unici sulle sue tracce. Anche se non vanno trascurate altre piste che portano all'estero, dove la sua nuova agenza di procuratori lavora molto.

Nelle ultime settimane si sono informate sul suo conto pure Monza e Genoa, che in passato avevano pensato ad Antonio Candreva. Quest'ultimo è ancora libero sul mercato degli svincolati. Roberto D'Aversa, che lo conosce bene avendolo già allenato alla Sampdoria, ci sta facendo un pensierino per il suo Empoli. Tuttavia i dirigenti del club toscano preferirebbero puntare su un elemento più giovane e di prospettiva come Filippo Terracciano del Milan (classe 2003 ex Verona). Classe 1987, Candreva ha segnato 99 gol con 121 assist in 676 presenze totali con le maglie di Inter, Lazio, Juventus, Udinese, Parma e Salernitana. Che ha lasciato al termine della passata stagione, chiusa con la retrocessione in Serie B. Candreva vanta 57 presenze in Nazionale maggiore con 7 gol.

