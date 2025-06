Juventus su Osimhen, non convocato dal Galatasaray: intreccio con il Napoli per David

La Juventus chiude il campionato domenica sera a Venezia, dove i padroni di casa si giocano la salvezza e gli ospiti il quarto posto utile alla qualificazione alla prossima Champions League. La gara in questione può essere l'ultima in Italia con la maglia bianconera per Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2026 e sarà messo sul mercato in uscita la prossima estate.

Il dirigente Cristiano Giuntoli vuole rimpiazzare il centravanti serbo ex Fiorentina cercando di riportare in Italia il nigeriano Victor Osimhen. Quest'ultimo non è stato convocato dal Galatasaray per la penultima giornata di campionato turco vinta 2-0 sul campo del Goztepe con goal di Kaan Ayhan e Alvaro Morata, schierato dall'allenatore Okan Buruk proprio al posto di Osimhen, capocannoniere del torneo con 25 reti segnate in 29 partite giocate. Bottino che sale a 36 goal in 40 presenze contando anche Europa League e Coppa di Turchia.

Lo scorso 4 settembre Osimhen è arrivato al Galatasaray in prestito secco dal Napoli che, in caso di una sua mancata cessione entro giugno, ha un'opzione per prolungargli il contratto in scadenza nel 2026 per un'altra stagione fino al 2027. Il calciatore ha un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno con una clausola rescissoria, valida soltanto per l'estero, da 75 milioni di euro.

La Juventus è pronta a intavolare una trattativa con il Napoli per Osimhen, che coinvolga pure il via libera per il ritorno a Torino dell'allenatore Antonio Conte, sotto contratto fino a giugno 2027. A sua volta il Napoli è in trattativa con l'attaccante canadese Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille e cercato anche dall'Inter oltre che dalla stessa Juve. La quale però ha messo il nome di Osimhen in cima alla lista della spesa per l'attacco.