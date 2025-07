Juventus su Renato Veiga, Giuntoli vuole due nuovi difensori: gli altri nomi

"Two is meglio che one". Con un inglese maccheronico un giovane Stefano Accorsi recitava così in una pubblicità di un gelato negli anni '90. La Juventus guarda al mercato della Premier League per regalare a Thiago Motta almeno un difensore, se non due, per sopperire all'infortunio di Bremer e all'imminente partenza dell'altro brasiliano Danilo (ormai pronto a rescindere il contratto per poi accasarsi al Napoli), senza dimenticare la trattativa per Cambiaso al Manchester City.

Benfica e Feyenoord non mollano Antonio Silva e David Hancko, Ronald Araujo e Fikayo Tomori sembrano preferire rimanere a Barcellona e Milan. Così Cristiano Giuntoli è pronto a battere delle piste alternative come quelle che portano al difensore centrale inglese Lloyd Kelly del Newcastle (LEGGI QUI) , all'austriaco Kevin Danso del Lens (LEGGI QUI) e a Renato Veiga.

Quest'ultimo è arrivato la scorsa estate al Chelsea, che lo ha acquistato per 14 milioni di euro dagli svizzeri del Basilea. Classe 2003 scuola Sporting Lisbona, il portoghese è sotto contratto fino a giugno 2031 col club inglese, dove finora ha collezionato 18 presenze stagionali con 2 gol, un assist e 4 cartellini gialli per un totale di 1166 minuti giocati in questa stagione. Seguito in passato pure dal Milan, è in grado di ricoprire diversi ruoli: difensore centrale, terzino sinistro e mediano davanti alla difesa. Una duttilità che potrebbe fare comodo all'allenatore bianconero Thiago Motta.

Come terzino sinistro piace un altro calciatore del Chelsea: Ben Chilwell (classe 1996 ex Leicester), un obiettivo che si esclude a vicenda con Kelly perché per regolamento può arrivare soltanto un giocatore britannico. Tra le altre alternative sul mercato italiano per il ruolo di difensore centrale la Juventus monitora Diego Coppola del Verona (classe 2003), il danese Thomas Kristensen dell'Udinese (classe 2002) e il georgiano Saba Goglichidze dell'Empoli (classe 2004), già nel mirino del Milan.

