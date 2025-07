Juventus su Sancho: ecco quanto chiede il Manchester United

La Juventus dopo David punta a un altro colpo di mercato: Sancho è l'alternativa a Conceicao, ecco quanto costa

La Juventus ha ormai chiuso la sua prima operazione dell'era Damien Comolli, ovvero l'arrivo di Jonathan David in bianconero. Non finisce qui, però, perché il dg sta continuando a lavorare su diversi fronti per rinforzare la squadra. Uno dei nomi monitorati ancora dai bianconeri è Jadon Sancho, e dopo i primi contatti con il Manchester United, c'è anche una cifra quantomeno indicativa. Secondo il Corriere dello Sport, i Red Devils chiedono 25 milioni di sterline, pari a circa 29 milioni di euro. Il cartellino di Sancho, dunque, costerebbe proprio come la clausola di Conceiçao al Porto, dunque i due per il momento sembrano alternativi.

Nelle scorse settimane la Juventus ha formulato una prima offerta al club portoghese per l'esterno, ma senza successo: il Porto vuole 30 milioni e non sembra disposto a scendere dalla prima richiesta, dunque la Juve continua a lavorare anche sul fronte Sancho.

Come anticipato, non ci sono state grandi novità dal rifiuto della prima offerta del Porto per Conceiçao. La Juventus, dunque, si è informata per capire la fattibilità dell'operazione Sancho, che richiede comunque uno sforzo importante. Oltre ai 29 milioni per il cartellino, l'ingaggio resta un nodo complicato: l'esterno inglese guadagnerebbe circa 15 milioni lordi a stagione, una cifra ben lontana dalle idee dei bianconeri.

Se da un lato la Juve cerca di lavorare anche e soprattutto sull'aspetto economico per Sancho, dall'altro il ruolo di Jorge Mendes sarà molto importante nella trattativa con il Porto, con l'obiettivo di far scendere le pretese del club. I prossimi giorni saranno perciò molto importanti per scegliere quale direzione prendere sul mercato degli esterni.