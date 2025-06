Juventus, Tether presente allo Stadium per la sfida all'Udinese

La sfida fra Juventus-Udinese, in scena domenica sera all'Allianz Stadium di Torino, sarà un momento particolare per la storia del club bianconero. Infatti, come viene riportato anche da Il Bianconero, questa sera ci sarà la prima presenza ufficiale di Tether in qualità di secondo azionista della società.

Con una partecipazione del 10,12% del capitale sociale e il 6,18% dei diritti di voto, Tether si posiziona subito dietro Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, che detiene il 65,4% del capitale e il 78,9% dei diritti di voto.

Alcuni rappresentanti della società sono pronti, dunque, ad assistere all’ultima sfida casalinga di questo campionato per la formazione guidata dal tecnico croato Igor Tudor.