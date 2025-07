Dopo la brutta sconfitta della Juventus al Franchi contro la Fiorentina, Thiago Motta ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport. Non solo, lo 0-3 nel quale i bianconeri non sono mai stati in partita ha alimentato le voci di un possibile esonero dell'allenatore prima della fine della stagione. Intervenuto in mix zone il ds della Juve Cristiano Giuntoli ha confermato la fiducia verso il tecnico spiegando che si uscirà tutti insieme dal momento complicato, Motta ha risposto così a chi gli ha chiesto se sta pensando alle dimissioni: "Sarebbe troppo facile, e le cose facili non mi piacciono. Abbiamo bisogno di vincere per raggiungere le prime quattro del campionato”.

L'ANALISI DI THIAGO MOTTA - "Come l'altra volta, alla prima difficoltà non abbiamo saputo reagire. Dobbiamo migliorare, perché oggi non siamo forti in nessuna delle due fasi di gioco. Non punterò il dito su uno o sull'altro, dobbiamo uscire tutti insieme da questa situazione. Nico Gonzalez? Scelgo in base a quello di cui ha bisogno la squadra. Dobbiamo aprire il campo a sinistra e lui l'ha fatto molto bene: ha già giocato tantissimo in quella posizione. Abbiamo preso sette gol in due partite, serve equilibrio in fase difensiva".

Dopo la partita Motta è intervenuto anche in conferenza stampa, analizzando la sconfitta e parlando ancora del suo futuro.

SPIEGAZIONE - "Un po' una continuazione in casa dell'ultima Atalanta. Eravamo una delle migliori fase difensive in campionato, e oggi non facciamo bene le due fasi. Presi tantissimi gol, in precedenza avevano difficoltà a farlo. Riprendere la fiducia, concentrarsi, migliorare sicuramente la fase senza la palla, che era uno dei punti forti, da lì bisogna ripartire, senza una buona fase difensiva, senza solidità, diventa difficile. Facciamo fatica a tenerci in campo, a reagire, a poterci confrontare con l'avversario. L'abbiamo visto in queste due partite anche a livello diverso, dobbiamo essere più solidi".

SENZA LEADER - "Tutto un'ipotesi, un forse, una supposizione, è la nostra ttualità, la nostra realtà, avevamo una squadra solida e oggi non siamo bravi in entrambe le fasi. Facciamo fatica ad arrivare e contro queste due squadre, avendo la palla senza essere pericolosi. Alla fine almeno una delle due fasi dobbiamo farla bene, una squadra grande come

CONFRONTO INTERO - "Resta all'interno. Il momento che stiamo attraversando, avere calma, lucidità, io come allenatore, cosa migliorare, cosa cambiare, per dare soluzioni, per poter competere contro il Genoa. Tanti ragazzi andranno in Nazionale, altri rimarranno con noi. Avremo tempo di migliorare nella fase del gioco".

RISOLLEVARE LA SQUADRA - "Esiste il lato psicologico in un momento così, senza dimenticare tutto il resto, tecnico, fisico, un complesso di cose, semplificando le cose. Essere una squadra solida come lo siamo stati. Riprendere questa solidità difensiva. Non lo siamo stati in queste partite, e migliorare nella fase difensiva. Abbiamo trovato avversarie che non ci hanno lasciato giocare".

SEI SICURO DI RIMANERE? - "Sono la persona giusta per risollevare la squadra".

REAZIONE - "Oggi e con l'Atalanta abbiamo iniziato bene, ma la gara dura 95 minuti, e serve fare meglio dell'avversario almeno in una fase. Anche con la palla non riusciamo a creare pericolo e situazioni per andare in vantaggio. Quando hanno la minima possibilità, hanno segnato e non siamo riusciti a riprendere la partita. Sono due brutte sconfitte. Oggi dopo il primo gol abbiamo continuato a giocare senza creare il necessario, e abbiamo pagato in fase difensiva, dobbiamo migliorare le due fasi per competere a questo livello".

