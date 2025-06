Juventus, McKennie rispolverato: dai 3 "no" sul mercato alla svolta sul rinnovo, tutti i retroscena

Buona la prima. Thiago Motta ha esordito da allenatore in Champions League come meglio non poteva: 3 gol al Psv, primi 3 punti in classifica e i 40mila dello Stadium in visibilio per il gol, straordinario, di Yildiz. Ovvero il gioiellino che proprio il tecnico Italo-brasiliano ha deciso di mettere al centro del progetto. Ma è stata la mossa a sorpresa di schierare McKennie e non Douglas Luiz a fare la differenza con l’americano protagonista di una prestazione totale impreziosita dal gol del 2-0.

Ascolta "Juventus, McKennie rispoverato: i retroscena sul mercato" su Spreaker.

QUANTI NO - Una notte da scolpire nell’album dei ricordi di McKennie. C’è molto altro dietro a quel pallone che rotola in rete alle spalle dell’ incolpevole Drommel. La liberazione di un giocatore che ha vissuto mesi complicati, da giocatore indesiderato e messo sul mercato. Weston aveva fatto arrabbiare la Juventus per il “no” all’Aston Villa che rischiava di mettere in pericolo l’affare Douglas Luiz. Scherzi del destino, ieri l’americano ha giocato proprio al posto suo segnando una rete che dà ancora più valore alla scelta di non accettare anche Galatasaray e Fiorentina per rimanere in bianconero.

RETROSCENA RINNOVO - McKennie all’Aston Villa poteva guadagnare circa 3 milioni più bonus e alla fine ha deciso di rinnovare con la Juventus fino al 2026 mantenendo l’ingaggio da 2,5 milioni di euro. Segnale inequivocabile di come per lui l’aspetto economico non è stato così centrale nelle scelte fatte. Una, quella di Thiago Motta, si è rivelata vincente e ora per Weston si apre una nuova vita in bianconero. Chi l’avrebbe mai detto solo un mese fa?

