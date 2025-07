Juventus, Thiago Motta: "Se vado a -6 dalla vetta? Anche le altre hanno difficoltà"

La Juventus passa 1-0 sul campo del Cagliari grazie al gol di Dusan Vlahovic, alla prima da titolare in campionato nel 2025, e approfitta dei passi falsi delle rivali nella lotta Champions League: il successo proietta i bianconeri al quarto posto solitario.

Al termine della partita Thiago Motta, allenatore della Juventus, è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.

YILDIZ - "Sono d'accordissimo, ho sentito tante volte Montella parlare di lui Ha grande forza fisica, tecnica, mentale, molto generosa in fase difensiva, giocando da esterno o centralmente cambia poco. Ha le qualità per farlo. Vedo da esterno un ragazzo che può creare situazioni molto importanti e giocando a sinistra, chiudendo le azioni, deve sicuramente migliorare le conclusioni. Spesso capitano situazioni come quella di stasera o sennò spesso capita che non le va a cercare. Ha tutte queste possibilità. Abbiamo visto una ripartenza e fisicamente è pronto per farlo. Arriva con forza, lucido, poi concludere meglio arriverà. Ma ho visto come arriva, mi piace, che giochi da esterno o trequartista, deve entrare in area dove si fa gol. Insistiamo tanto. Conceicao la stessa cosa. Abbiamo creato tanto, non concluso la partita, fatto tutto noi. Conosciamo Cagliari, la difficoltà, non avendo chiuso la partita dobbiamo saper soffrire. Su Kenan sono d'accordissimo con Montella".

TALENTO - "Nella nostra fase offensiva, magari abbiamo Koopmeiners e McKennie dentro, e l'attaccante deve entrare. Yildiz ha un potenziale enorme e ha questo fisico che gli permette di fare sforzi in attacco e in difesa, arriva forte, ha un movimento secco ed è difficile anche per il portiere. Dobbiamo insistere. E' un ragazzo che ha un grande livello e può migliorare tanto".

GIOCO IN VERTICALE - "Pensavamo già che avendo i due centrali e Locatelli in costruzione creavamo superiorità, immaginavamo di poter fare l'uno contro uno, con Di Gregorio che sfruttava la palla lunga trovando Kenan in vantaggio. Loro avevano sempre uno in più dietro. Gestito bene il possesso, giocando bene la palla, il campo era veloce, i nostri sono forti tecnicamente e possono mettere in vantaggio il compagno, o se si aprono internamente come fatto qualche volta. Abbiamo creato tanto nel primo tempo, voglio pensare che ci sia mancata un po' di lucidità. Fatte tante partite, il primo tempo fatto normalmente si entra con un altro risultato negli spogliatoi. Nel secondo tempo abbiamo saputo soffrire".

A -6 DALLA VETTA - "Penso al campionato se succede? Pensiamo partita dopo partita, soprattutto in questo momento abbiamo fatto una grande parte di stagione, campionato equilibrato, le squadre fanno fatica a vincere, a parte l'Atalanta oggi con questa forza, le altre le ho viste come noi, con difficoltà a chiudere la partita. Oggi tre punti importanti, ora Coppa Italia e poi Hellas Verona, la prossima battaglia. Sempre al massimo e poi partita in partita, cercando sempre i 3 punti, che sono la cosa migliore".