Juventus, Thiago Motta: "Vlahovic? C'è, contro il Milan fuori per scelta tecnica"

Vigilia di Bruges-Juventus, settima giornata di Champions League, in conferenza stampa ha parlato l’allenatore dei bianconeri, Thiago Motta. Queste le sue parole.

DISPONIBILI - “Sono felice perché ho alternative per iniziare ma anche a partita in corso e Vlahovic ci aiuterà, sperando di trovare continuità”.

BRUGGE – “Ottima squadra, complicata da affrontare. Noi siamo pronti a tutto, dobbiamo fare una grande prestazione per vincere”.

VLAHOVIC – “Titolare? Non lo posso dire. Contro il Milan è stato fuori per scelta tecnica. Adesso abbiamo tante scelte, non è importante la quantità del minutaggio ma la qualità e questa è la nostra filosofia”.

ATTACCO - "Vediamo il momento di ognuno di loro. Tantissime buone prestazioni senza ricompensa fino ad oggi, senza vittoria che è l'obiettivo. L'attacco sa giocare, sa muoversi e collegarsi con i compagni. Può fare quello visto contro il Milan".

SVOLTA - "Vedo una crescita, ma non solo nelle ultime. La vedo dall'inizio, nonostante infortuni, trasformazione della rosa, squadra giovane. Nell'ultima contro il Milan la vittoria sicuramente ha dato più entusiasmo e energia per preparare la prossima partita contro una squadra organizzata e che gioca bene.

MILAN - "Siamo contenti perché abbiamo vinto. Ma abbiamo fatto tante altre partite dove abbiamo giocato bene ma non le abbiamo trasformate in vittorie. Sono soddisfatto della crescita ma ora ci vuole continuità".

MBANGULA - "Evoluzione molto buona. L'anno scorso giocava in Next Gen, è stato formato nel nostro settore giovanile e complimenti a chi ci ha lavorato, ne abbiamo altri usciti da lì. Anche per necessità hanno dovuto crescere velocemente, da inizio stagione ha fatto bene e questo è il significato: non la quantità ma la qualità del minutaggio e lui è l'esempio".

PRIORITA' - "Da un po' giochiamo ogni 3 giorni. Il nostro obiettivo è vincere domani, fare una grande prestazione".

OTTAVI DI FINALE - "L'obiettivo è vincere domani. Abbiamo due partite, due squadre forti però la concentrazione è per fare una grande partita domani e poi vedremo dove siamo".

TRIO D'ATTACCO - "Vedremo domani. Conceicao non gioca da un po' di tempo, Yildiz per precauzione l'abbiamo cambiato contro il Milan, McKennie nel primo tempo ha avuto un affaticamento ma ha finito la partita e avete visto come. Vedremo per domani quando ci sarà in campo la miglior squadra possibile".



A Sky Sport aveva aggiunto:

"Sono tutti disponibili, tranne Bremer, Cabal e Milik, siamo pronti a fare una grande partita contro una squadra che sta facendo bene. Il nostro obiettivo è la vittoria, per arrivarci dobbiamo fare molto bene perché troveremo una squadra che in questo momento sta bene sia in campionato che in Champions. Anche in trasferta hanno fatto bene, è una squadra giovane che gioca bene a calcio, ben organizzata in fase difensiva. Noi abbiamo recuperato, domani abbiamo la necessità di fare una grande partita".

OBIETTIVI - "L'importante è dare continuità, anche nel risultato. L'ultima partita abbiamo avuto il risultato che meritavamo, domani il nostro obiettivo è continuare nella prestazione ma anche trovare la vittoria".

VLAHOVIC - "I ragazzi stanno bene, li abbiamo recuperati. Anche Dusan, per noi non è importante la quantità del minutaggio dei nostri giocatori ma la qualità".