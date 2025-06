Juventus-Torino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Torino si ferma, è il momento del derby: si gioca Juventus-Torino.

Archiviato l'impegno di UEFA Champions League contro il Lille, 1-1 con Dusan Vlahovic che ha risposto a Jonathan David, i bianconeri di Thiago Motta se la vedono con i granata di Paolo Vanoli nella 12esima giornata della Serie A 2024/25.

La Juve è ancora imbattuta in campionato e arriva dalla vittoria di Udine, il Toro invece ha perso cinque delle ultime sei partite, battendo solo il Como nel nono turno.

Tutte le informazioni su Juventus-Torino: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.

JUVENTUS-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Torino

Data: sabato 9 novembre 2024

Orario: 20.45

Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (202)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

LE FORMAZIONI

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty (C), Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria. Allenatore: Vanoli.

DOVE VEDERE JUVENTUS-TORINO IN TV - La sfida fra Juventus e Torino sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.

La gara sarà trasmessa anche da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (202).

JUVENTUS-TORINO IN DIRETTA STREAMING - Juventus-Torino sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per i clienti Sky c'è anche l'opzione Sky Go su dispositivi mobili, l'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand legato a Sky, mediante acquisto del 'Pass Sport'.