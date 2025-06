Juventus, trattativa avviata con il Manchester City per Cambiaso: previsti altri contatti, perché gioca col Milan

Il Manchester City continua a spingere per Andrea Cambiaso: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la trattativa con la Juventus è ben avviata, già oltre la fase embrionale, anche se la proposta da parte degli inglesi al momento non combacia con la richiesta da parte del club bianconero, motivo per cui l'ex Genoa sarà a disposizione nella sfida Champions di domani pomeriggio, all'Allianz Stadium di Torino contro il Milan.

CONTATTI PREVISTI PER OGGI - Già per la giornata di oggi però sono previsti nuovi contatti: la Juventus non ha l'assoluta volontà di vendere l'esterno azzurro, uno dei giocatori più forti e promettenti della rosa, soprattutto in questa fase già inoltrata di calciomercato invernale che renderebbe tutt'altro che semplice la ricerca di un sostituto all'altezza, ma il classe 2000 non è incedibile, soprattutto per determinate cifre.

L'OFFERTA DEL CITY - Ore decisive in arrivo, con gli emissari del Manchester City che hanno già instaurato un dialogo positivo con il giocatore, il quale da parte sua non si è opposto alla partenza, mentre ora si attende che il club inglese bussi alla porta della Continassa, che lascerà partire Cambiaso solo se l'offerta sarà subito di 80 milioni di euro, mentre servirà qualche colloquio in più se sarà attorno ai 60.

IL RISCHIO DI BLOCCO DEL MERCATO - Esiste inoltre una ragione ben precisa dietro alla volontà di andare all'assalto di Cambiaso ora, senza aspettare giugno, al di là del legittimo tentativo di anticipare la concorrenza di altre big europee: ovvero il rischio di un "blocco" del mercato, per superare il quale potrebbe essere decisivo muoversi subito, almeno per gli obiettivi ritenuti prioritari.