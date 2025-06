Juventus-Tudor accordo sul contratto a un passo: obiettivo firma prima del Mondiale per Club

Damien Comolli è stato chiaro nella giornata della sua presentazione alla stampa come nuovo direttore generale della Juventus: "Igor Tudor rimarrà anche nella prossima stagione". Dalle parole però la società bianconera è pronta a passare ai fatti e la giornata di oggi mercoledì 11 giugno 2025 è stata importantissima per definire a livello pratico gli accordi con l'allenatore croato.

GLI ELOGI IN CONFERENZA STAMPA - Comolli in conferenza stampa non si è limitato a confermare Tudor anche per la prossima stagione, ma ha elogiato l'operato dell'ex-Lazio e Marsiglia che ha conosciuto, da avversario proprio nel corso della sua avventura in Francia: "Cosa mi ha convinto di Tudor? Sfortunatamente quando era a Marsiglia ci ha battuto entrambe le volte. Ne abbiamo anche parlato di questa cosa al telefono: l'intensità che la sua squadra ha messo quel giorno non è facile trovarla in Francia. Sono consapevole che ha fatto un lavoro eccezionale al Marsiglia, meritava di stare lì a lungo ma poi ha preso una decisione rispettabile. Quella resilienza e quell'impegno messo in mostra in quella stagione fu impressionante".

OGGI IL CONTATTO - E Comolli oggi è passato concretamente all'attacco di quel contratto rinnovatosi ufficialmente e automaticamente con la qualificazione alla prossima Champions League al termine della passata annata fino al 30 giugno 2026. Il direttore generale ha avuto un contatto diretto con l'agente dell'allenatore, Antony Seric, trovando un principio di intesa su un accordo completamente differente da quello attuale.

NUOVE CIFRE E NUOVI DETTAGLI - È stata prima di tutto modificata la durata contrattuale con la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2027. È stata eliminata la penale per evitare di far scattare in automatico un ulteriore anno di ingaggio al termine di quello attualmente in essere. Ed è infine stato trovato l'accordo anche per un aumento di stipendio, che passerà dagli attuali 2 milioni (il primo aumento rispetto all'1 milione pattuito una volta arrivato a Torino è scattato con la qualificazione alla prossima Champions) a 2,5 milioni di euro annui netti.

- L'obiettivo della dirigenza bianconera è oggi quello di passare dagli accordi ai fatti, dalle parole alle firme ufficiali,(giorno della partenza ufficiale) per provare a blindare la panchina bianconera. Tudor rimarrà in carica anche dopo la coppa negli USA, ma la scadenza 2027 darà ancora più forza alla sua posizione per programmare il futuro.

