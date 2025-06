Juventus, Tudor: "Questa squadra vale più del 4° posto. Koopmeiners, Veiga, Gatti e McKennie..."

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezia, cruciale per centrare l'accesso alla prossima Champions League tramite il quarto posto da difendere dagli assalti di Roma e Lazio:

"Prima di partire faccio i complimenti al Napoli per la vittoria dello Scudetto, sono stati bravi. In un campionato vince sempre la squadra che merita di più. Contro il Venezia servono testa e cuore in egual maniera, c'è da concentrarsi sul campo e dare tutto".

INFERMERIA - "Veiga e McKennie hanno avuto dei problemi ma oggi si sono allenati con noi, Koopmeiners in parte, per Gatti la situazione è quella della scorsa settimana (disponibile dopo il rientro, ndr)".

VALORE DELLA ROSA - "I calcoli non sono mai stati parte del mio modo di pensare, io mi concentro sul lavoro settimanale. Per me il nostro potenziale è più grande di quello che si vede, dico di sì".

PAURA - "Ho visto bene i ragazzi, concentrati, in crescita. Nell'ultima partita ho visto la maturità di controllare la gara, da grande squadra. Poi la partita, per quanto importante, va interpretata come tutte le altre".

IMPORTANZA - "Da quando sono arrivato io ci sono stati tanti momenti importanti, tante partite da non sbagliare. Per me non si è sbagliato quasi niente, questo mi dà fiducia per domani, una squadra che vuole andare a prendersi quello che si merita".

CAMBIASO, CONCEICAO E GONZALEZ - Qualità ok, ma se non ci metti quantità non vinci nemmeno contro squadre di Serie C. Devi avere anche equilibrio, non sbilanciare troppo la squadra e dosare la capacità di decidere le partite con quella di controllarle. Un po' mi dispiace non aver mai avuto a disposizione la rosa al completo, la costruzione va di pari passo con la continuità".

MERITI DI TUDOR - "Non voglio parlare di me, penso che si è fatto un buon lavoro ma ora manca l'ultimo step, 90 minuti e il tempo che avranno i subentranti, l'ho detto a tutti".

GIOCATORI DI RITORNO PER IL MONDIALE PER CLUB - "Guardo solo ai giocatori con cui posso lavorare nel presente, preparo le riunioni per la partita successiva. Per il resto non penso a nulla".

LA FOTOGRAFIA MIGLIORE - "Non è il momento di tirare fuori l'album. Posso dire solo che ora come ora sono felice del lavoro svolto, ma che lo devo completare".

SENSO DI RESPONSABILITA' - "Non so di cosa si parla fuori e di cosa no. Io dal primo giorno qua ho provato ad educare con i valori in cui credo. Ognuno ha la responsabilità di provare a fare le cose giuste per migliorare, ho trovato attorno a me un gruppo di lavoro serio".

PARTITE IMPORTANTI E SENSAZIONI IN SETTIMANE - "Ci sono aspettative, c'è concentrazione, ecco la parola che rappresenta questa settimana è concentrazione. Far capire dove siamo forti, dove possiamo far male, dove possiamo migliorare".