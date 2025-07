Juventus, Tudor: "Con il Real Madrid come una finale. E le finali si vincono. Non riposo mai"

L'allenatore della Juventus ha presentato gli ottavi di finale contro il Real Madrid: una sfida da dentro o fuori

Igor Tudor ha presentato la sfida tra Juventus e Real Madrid alla vigilia degli ottavi di finale di Mondiale per Club. Queste le parole dell'allenatore croato.

QUALIFICAZIONE - "Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra blasonata con grandi qualità che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato il suo valore in tutte le competizioni. Il Real Madrid in questi tornei è sempre forte. Noi ci siamo preparati. Vogliamo passare, vogliamo giocarci le nostre carte".

IL REAL MADRID - "L’ultima partita del Real Madrid mi è piaciuta tanto. Ho visto qualità, lavoro di squadra, sacrificio. Ho visto una squadra vera. Ci aspetta una partita difficile, l’abbiamo analizzata bene, ma io ho detto ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare. Tutti vogliono battere il Real Madrid, vogliamo provarci anche noi. Bisogna viverla così, anche con grande coraggio. La partita del torneo per noi? Ovviamente".

POST MANCHESTER CITY - "La sconfitta fa parte del gioco e della vita, si accetta e si va avanti. Sarà un’altra partita, abbiamo superato il girone, ora c’è la prima della seconda parte della competizione. La difficoltà della sfida è evidente, ma noi dobbiamo crederci e provare in tutti i modi a fare il nostro meglio per vincere e passare. Poi ci sono anche gli avversari, naturalmente, ma noi dobbiamo crederci, correre tanto, sacrificarci, non sbagliare niente e concedere il meno possibile. Io ci credo, quando poi comincerà la partita vedremo cosa succederà".

Oltre alla conferenza stampa, Igor Tudor ha parlato anche ai giornali, ecco le sue parole, riprese da Tuttosport.

STATO DI FORMA - "Stiamo bene, sabato tutto il club ha voluto prendersi un giorno di riposo per fare una sorta di "reset". Abbiamo fatto colazione tutti insieme e poi ci siamo concessi una giornata libera, prima di concentrarci anima e corpo per preparare con motivazione, voglia e attenzione la partita con il Real Madrid".

METEO - "Giocare a queste temperature non è il massimo, ma è un tema che riguarda tutte le squadre partecipanti, quindi va accettato".

CONCENTRAZIONE - "Quando alleni non ti fermi mai, sei concentrato 24 ore al giorno. Ti porti il lavoro pure a casa. È inevitabile. Quindi no, non mi sono riposato".

REAL - "Le ho viste tutte, e direi che nell’ultima abbiamo visto di cosa sono davvero capaci. Prima si stavano solo scaldando. Negli ultimi dieci anni il Real ha dominato con il City. Sono i più forti. In Champions sono sopra tutti, lo dicono i numeri. Per questo sono tra i favoriti".

XABI ALONSO - "In campo si vede una squadra ben organizzata, con spirito di sacrificio e tanta qualità".

CITY - "È stato un ko difficile da digerire, ma ci servirà da lezione. Non bisogna rimuginare troppo, né su quello che è andato bene né su quello che è andato male. Si va avanti, prepariamo questa sfida come una finale. E le finali si vincono. Di sicuro proveremo a vincere in tutti i modi. Il Real, per organizzazione e intensità, è forse anche più forte del City. Ho detto ai ragazzi che ci giocheremo le nostre carte. Anche se sono più forti, abbiamo una strategia per provarci".

SCORIE - "Ai miei tempi sfidare il Real era il sogno di ogni giocatore. Spero che tra i miei lo sia ancora. È stata la prima domanda che ho fatto: “È più bello giocare contro il Real o contro una squadra di bassa classifica?”. Col City abbiamo avuto forse troppo rispetto. Ma ne abbiamo parlato".