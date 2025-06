Juventus, Tudor ferma Koopmeiners: il programma per recuperarlo in panchina

Igor Tudor ricarica Teun Koopmeiners. Il nuovo allenatore della Juventus vuole recuperare il centrocampista olandese. Il quale, secondo il quotidiano La Repubblica, nelle prossime due o tre settimane seguirà una serie di allenamenti personalizzati e un paio di partite in panchina per smaltire l'acido lattico in eccesso e recuperare forza.

Tudor spera che, oltre ai muscoli, alleggerisca pure il cervello. Perché, come si legge su La Repubblica in edicola oggi, Koopmeiners fisicamente è uno straccio e moralmente non sta molto meglio: schiacciato dal peso delle aspettative, sta mostrando una certa fragilità psicologica. Si tratta di un calciatore in crisi conclamata: sollevandolo dalle responsabilità, il tecnico croato spera che l'olandese ritrovi sé stesso. Al suo posto giocherà uno tra Francisco Conceiçao, Kolo Muani e Nico Gonzalez, che può cedere la fascia destra al rientrante Cambiaso.

Classe 1998, Koopmeiners è arrivato dall'Atalanta per 54,7 milioni di euro più altri 6 milioni di eventuali bonus nello scorso mercato estivo. Da allora ha collezionato 38 presenze in maglia bianconera con 3 goal, altrettanti assist e 5 cartellini gialli. La Juventus lo ha messo sotto contratto fino a giugno 2029 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno.