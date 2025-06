Juventus, Tudor: "Gatti sta bene, contento anche per Koopmeiners"

Igor Tudor si gode la sua Juventus, che vince 5-0 contro l'Al-Ain nella prima giornata del Mondiale per Club. L'allenatore bianconero commenta a Dazn: "Sono contento. Loro hanno spinto all'inizio, poi abbiamo risposto nel modo giusto. Si tratta di un bel risultato e di un bell'inizio, con fiducia. Siamo andati forti, nel secondo tempo dicevo di abbassare un po' il ritmo con questo caldo e di gestire un po' di più. In questo senso potevamo fare meglio, non è facile gestire perché siamo abituati a giocare palla avanti però va bene così. Noi giochiamo in questo modo e vogliamo andare avanti, questa squadra ha giocatori interessanti".

SU CONCEICAO - "Sta bene, come Kolo Muani. Sono contento anche per Koopmeiners e per il minutaggio che devono mettere".

SU GATTI - "Sono contento per Gattone. Se sente ancora dolore? No, no grazie a dio. E' importante anche sui calci piazzati e sull'attaccante, a farsi sentire in marcatura".