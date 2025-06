Juventus, Tudor rilancia Vlahovic e Yildiz: servono minuti per non svalutare i propri big

La Juventus riparte da Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz. Con l’arrivo di Igor Tudor, la Vecchia Signora ha bisogno di tornare grande, dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, che si è conclusa con l’esonero di Thiago Motta. Tra gli obiettivi del tecnico croato, però, non c’è solamente la qualificazione alla prossima Champions League. E’ anche fondamentale proteggere il valore di mercato dei pezzi più pregiati della rosa.



VLAHOVIC PER IL RILANCIO – Il grande punto interrogativo di questa stagione della Juve è sicuramente rappresentato da Vlahovic. Il feeling tra il serbo e Thiago Motta, infatti, non è mai sbocciato, tanto che a gennaio i bianconeri sono intervenuti sul mercato, portando a Torino Kolo Muani, che si è subito imposto nelle gerarchie dell’ormai ex allenatore bianconero. Il calo nelle prestazioni e la mancanza di minutaggio hanno, così, fatto crollare il valore di Dusan. Con un contratto in scadenza nel 2026 e pochissime possibilità di permanenza a Torino, quindi, a Tudor spetta il compito di rivalorizzare il serbo, al di là di quello che sarà, poi, il suo futuro,

CRESCITA YILDIZ – Discorso simile anche per Yildiz, giovane promessa su cui il club bianconero ha puntato tanto, rinnovandogli il contratto fino al 2029 e affidandogli la maglia numero 10. Il potenziale del trequartista turco c’è e lo ha messo in mostra in più occasioni. Quella che manca, però, è la continuità. Continuità che Tudor è disposto a dargli, già a partire dalla sfida di questa sera con il Genoa.

IL RISCHIO PER LA JUVENTUS – Il rischio di non dare spazio ai propri giocatori più preziosi non è solamente tecnico, ma anche economico. Nel caso in cui, infatti, i bianconeri dovessero trovarsi nelle condizioni di cedere Vlahovic o Yildiz - scenario plausibile in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions - senza averli valorizzati in campo, la società correrebbe il rischio di non ottenere il giusto ritorno economico. Ecco che allora, già per la sfida contro il Genoa, Tudor è pronto a rilanciare sia il serbo che il turco dal primo minuto.