Juventus-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Juventus-Udinese (domenica 18 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 37ª e penultima giornata di campionato in Serie A. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Lazio, i bianconeri sono quarti in classifica a pari punti con i biancocelesti, che però sono in svantaggio negli scontri diretti avendo perso 1-0 l'andata allo Stadium di Torino. Dove arbitra Ayroldi, assistito da Preti e Cipressa con Bonacina quarto uomo, Pezzuto e Maresca al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Cambiaso, Locatelli, McKennie e Weah da una parte; Giannetti, Kristensen e Lovric dall'altra. Nel prossimo e ultimo turno di campionato la Juventus gioca a Venezia, mentre l'Udinese riceve la Fiorentina.

JUVENTUS-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Udinese.

Data: domenica 18 maggio 2025.

Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Costa, Veiga, Kelly; Gonzalez, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All.: Tudor.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Davis. All.: Runjaic.

DOVE VEDERE JUVENTUS-UDINESE IN TV - Juventus-Udinese è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

DOVE VEDERE JUVENTUS-UDINESE IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca di Juventus-Udinese è affidata ad Alberto Santi con commento tecnico di Fabio Bazzani.