Juventus-Udinese 2-0: Nico Gonzalez e Vlahovic avvicinano Tudor alla Champions

Juventus-Udinese, 37esima giornata di Serie A. La Juventus vince per 2-0 con l'Udinese, grazie alle reti di Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic nella ripresa, entrambi su assist di Kenan Yildiz, e conquista tre punti importanti nella corsa alla Champions League. Nell'ultima giornata, la squadra di Igor Tudor andrà in trasferta sul campo del Venezia. Quando mancano 90 minuti alla fine del campionato, sono tre le squadre ancora in lizza per il quarto posto, con questa classifica: Juventus 67 punti, Roma 66 e Lazio 65.

GOAL E AZIONI SALIENTI:

89' - Vlahovic segna il secondo goal della Juventus dopo un'azione di contropiede dei bianconeri . Assist ancora di Yildiz

64' - Tiro di Davis deviato in angolo da Locatelli

61' - Con un sinistro da dentro l'area, su assist di Yildiz, Nico Gonzalez porta in vantaggio la Juventus

52' - Okoye dice no a una bella conclusione a giro di Conceicao

51' - Tiro di Karlstrom, para Di Gregorio

47' pt - Palo di Nico Gonzalez dopo una parata di Okoye

34' - Occasione per Cambiaso dopo un'azione personale, con palla messa in angolo da Okoye

22' - Ci prova Yildiz, con un tiro deviato in corner

10' - Occasione per Kolo Muani, che da due passi si fa respingere il pallone in angolo da Okoye

8' - Bella palla di Conceicao per Locatelli, che di destro da fuori area calcia fuori

4' - Punizione di Conceicao, palla alta sopra la traversa

TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE2-0

MARCATORI: 61' Nico Gonzalez (J), 89' Vlahovic (J)

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Costa, Veiga, Kelly; Gonzalez, McKennie (82' Douglas Luiz), Locatelli, Cambiaso (73' Weah); Conceicao (92' Mbangula), Yildiz (92' Adzic); Kolo Muani (73' Vlahovic). All.: Tudor.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (76' Giannetti), Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Kamara (29' Zemura); Lovric (60' Modesto), Ekkelenkamp (76' Sanchez); Davis. All.: Runjaic.

ARBITRO:

AMMONITI: Lovric (U), Kamara (U), Kristensen (U)

ESPULSI: -