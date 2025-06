Juventus, ufficiale: Aké lascia i bianconeri. Il comunicato

La Juventus ha ufficializzato il trasferimento dell'esterno francese Marley Aké all'Yverdon Sport FC, che lascia i bianconeri a titolo definitivo. Questo il comunicato del club:

"Marley Aké si trasferisce a titolo definitivo all’Yverdon Sport F.C.

Dopo aver trascorso gli ultimi mesi in prestito in Svizzera, il classe 2001 giocherà dalla prossima stagione definitivamente nella massima serie elvetica all’Yverdon Sport F.C..

Aké è arrivato alla Juventus nel 2021 e ha collezionato 48 presenze con la Next Gen, realizzando 7 gol e 11 assist, e ha esordito in Prima Squadra nel gennaio del 2022, prima in Coppa Italia e poi, pochi giorni dopo, in Serie A.

Da gennaio 2024 protagonista in Super League con 17 incontri disputati e due reti realizzate con la maglia dell’Yverdon Sport F.C., club nel quale proseguirà la sua carriera.

In bocca al lupo per il futuro Marley!"