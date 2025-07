Juventus, ufficiale l'arrivo di Jonathan David: le cifre e la storia della trattativa

Dopo le visite mediche e un lungo corteggiamento, Jonathan David è un nuovo giocatore della Juventus: ufficiale l'arrivo dell'attaccante ex Lille

Jonathan David è il primo acquisto della Juventus per la stagione 2025/2026. Dopo l’arrivo in Italia dell’attaccante e le consuete visite mediche concluse nella giornata di venerdì 4 luglio, mancava solo l’ufficialità per rendere l’ex Lille un nuovo giocatore bianconero. Ebbene in serata è arrivata: la Vecchia Signora ha un nuovo bomber.

LA PRIMA GIORNATA - Giunto a Torino circa 24 ore prime, il candese ha firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi 5 anni. Il suo arrivo è il coronamento di un lungo inseguimento durato diverse settimane, sia durante la gestione Giuntoli che quella Comolli, nuovo direttore generale bianconero che ha chiuso il colpo a zero.

NUOVO ATTACCO - David arriva infatti da giocatore svincolato visto che il suo contratto con il Lille era scaduto il 30 giugno. Attaccante versatile, veloce e potente, sarà lui il prossimo 9 titolare della Juve che comunque resta vigile sul mercato tra Kolo Muani e Osimhen. Non ci sarà invece spazio per Vlahovic accompagnato alla porta e con il quale si sta parlando anche di risoluzione del contratto.

COSTI - David arriva sì a zero ma la Juventus ha dovuto comunque fare un investimento tra ingaggio, commissioni e bonus alla firma. Firmando fino al 2030 e percependo sei milioni di euro più due di bonus per un massimo quindi di 8 milioni all'anno, i bianconeri gli hanno fornito circa 15 milioni di euro tra bonus alla firma e commissioni per gli agenti. Secondo le stime di Calcio e Finanza dunque il giocatore sarebbe costato 14,1 milioni di euro.

CARRIERA - Come scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale, David è nato a Brooklyn da genitori haitiani e trasferitosi poi in Canada, a Ottawa, David è cresciuto calcisticamente con gli Ottawa Gloucester e gli Ottawa Internationalsprima di volare in Europa a 17 anni per vestire la maglia del Gent: con la squadra belga ha debuttato – andando subito a segno all’esordio – nell’agosto 2018, chiudendo le prime due stagioni da professionista con un bottino di 37 reti e 15 passaggi vincenti in 83 presenze e vincendo il titolo di capocannoniere del campionato belga nell’annata 2019/2020. Poi, nell’estate del 2020 arriva il passaggio al Lille, con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni realizzando 87 gol in 178 presenze in campionato e complessivamente 109 reti e 30 assist in 232 partite con il club francese. Club con cui ha vinto la Ligue 1 nel 2020/2021 e la Supercoppa francese nella stagione successiva. Con la Nazionale canadese ha fatto il suo esordio nel settembre 2018, segnando due reti al debutto e raccogliendo finora 66 presenze e 35 reti, dopo avere vestito la maglia anche della selezione nazionale giovanile.

PRIME PAROLE -Jonathan David è intervenuto ai microfoni dei canali della Juventus per le sue prime parole con la nuova maglia. “È molto bello essere qui. Da piccolo, crescendo, ammiravo la Juventus e pensavo: ‘È probabilmente una delle migliori squadre al mondo’. Quindi essere seduto qui oggi per me è un onore. Giocare in Serie A per me è una sfida: adattarmi al campionato, ai compagni e vincere. Spero di giocare un’ottima stagione e di fare tutto il possibile per farci vincere dei titoli“, ha detto il nuovo attaccante bianconero.