Juventus, ufficiale l'addio a Francesco Calvo. Effettive le dimissioni, Chiellini al suo posto in Lega Calcio

La rivoluzione in dirigenza di casa Juventus continua e, dopo l'addio a Cristiano Giuntoli e l'arrivo in società di Damien Comolli come nuovo direttore generale, un'altra figura di spicco a livello dirigenziale degli ultimi anni lascia ufficialmente Torino. Si tratta di Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations che ha rassegnato da tempo le dimissioni dal suo ruolo. La notizia era in realtà già stata annunciata, ma da oggi è diventata effettiva.

IL COMUNICATO -Quella di Calvo era in realtà già la seconda avventura a Torino dopo una prima avventura durata dal 2011 al 2015 ricordata dal club nel suo comunicato di addio: "A partire dalla giornata di oggi diventano effettive le dimissioni di Francesco Calvo da Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus. Si conclude dunque dopo tre anni la sua seconda esperienza in bianconero: la prima aveva visto Francesco protagonista con il Club dal 2011 al 2015. Ringraziamo di cuore Calvo per l’impegno profuso in questi anni insieme e gli auguriamo il meglio per il suo futuro professionale".

CHIELLINI IN LEGA AL SUO POSTO - La sua figura, diventata importantissima anche a livello strategico negli ultimi due anni, non dovrebbe essere sostituita, anche se, con l'addio già annunciato di Giorgio Ricci di qualche mese fa tutta l'area commerciale dovrà di fatto essere rivista. Per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni la Juventus ha scelto di premiare e promuovere il lavoro fatto in questi mesi da Giorgio Chiellini che, ad esempio, sostituirà Calvo in Lega Calcio come rappresentante bianconero.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui